Napoli, Gattuso appeso a un filo: De Laurentiis pensa a Benitez o Mazzarri per sostituirlo

Dopo la settimana sconfitta in campionato, per Rino Gattuso non è previsto nessun provvedimento. Per il momento. Ma nella prossima settimana l'allenatore calabrese si giocherà il suo futuro sulla panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, è furioso con il tecnico, che si giocherà tutto nelle prossime due partite e il cui destino è dunque legato ad un filo molto sottile. Il presidente è deluso dal risultato e la sconfitta di Genova è un ulteriore motivo di riflessione, per lui. Dovrò ragionare sul da farsi, decidere se bisognerà andare avanti con Gattuso o accelerare i tempi del distacco, senza aspettare la fine della stagione.

Chi eventualmente al suo posto? in caso di sconfitta nelle due partite in programma questa settimana, dunque, la guida tecnica del Napoli potrebbe cambiare. Via Gattuso, ma chi al suo posto? Le ipotesi per concludere la stagione - riferisce la Rosea - portano a Rafa Benitez e Walter Mazzarri, due cavalli di ritorno che sarebbero graditi anche alla piazza e su cui ADL ora sta ragionando.