Napoli, il ds Manna: "Ambiente positivo e costruttivo. Ci faremo trovare pronti"

Prima del fischio d'inizo dell'amichevole vinta dal Napoli per 1-0 contro il Brest, con gol decisivo di Giacomo Raspadori allo scadere del primo tempo, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha rilasciato un breve commento sul momento della squadra di Antonio Conte ai microfoni di OneFootball:

"Stiamo lavorando tanto e bene, siamo positivi e c'è un'ambiente positivo e costruttivo. Stiamo lavorando tanto sugli schemi e i giocatori assimilano velocemente perché è un gruppo giovane e con voglia di fare. Siamo all'inizio del progetto e avere un gruppo squadra unito, coeso e compatto è molto importante. Le partite saranno difficile e importanti, dovremmo farci trovare pronti", il pensiero del dirigente di Aurelio De Laurentiis che si è quindi soffermato sull'intensità del lavoro della squadra e sulla sua compattezza evitando i temi scottanti del mercato, con la cessione di Victor Osimhen e l'arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea che restano ovviamente temi particolarmente caldi e d'attualità.

La sfida, come detto, è terminata 1-0 per un'altra vittoria in questo precampionato della squadra allenata dal tecnico salentino. Il prossimo test è previsto per sabato contro il Girona, fresco di cessione di Dovbyk alla Roma, mentre l'esordio in partita ufficiale arriverà sabato 10 agosto con la sfida contro il Modena in Coppa Italia.