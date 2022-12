Napoli, il report dalla Turchia: Juan Jesus in gruppo. Per Demme e Lobotka solo piscina

Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli in Turchia, al Winter Football Sries by Regnum. Questo il report del club azzurro: "La squadra dopo una prima fase di attivazione e situazioni di possesso palla ha svolto lavoro aerobico. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme e Lobotka lavoro in piscina. Sirigu lavoro personalizzato in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta in gruppo".