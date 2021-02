Napoli-Juventus, straordinari per lo stakanovista Bentancur: Pirlo ora gli chiede i gol

Rodrigo Bentancur, alias lo stakanovista. Chiamato ad aumentare ancora i turni di lavoro, malgrado tra i centrocampisti della Juventus sia quello che ha accumulato il maggior minutaggio fin qui: 1901' spalmati in 28 presenze, secondo soltanto a Danilo (29) in rosa. In virtù del forfait di Arthur, a Napoli toccherà ancora al mediano uruguaiano caricarsi sulle spalle il peso del centrocampo - giocoforza insieme a Rabiot - a caccia di bonus da Fantacalcio che fin qui sono mancati. Solo due assist e nessuna rete a referto per lui in stagione e Andrea Pirlo, anche ieri in conferenza, gli ha fatto capire che vuole di più in zona gol. Lo stakanovista della squadra deve calciare (e segnare) di più.