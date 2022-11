Napoli, la fine della serie di vittorie non scoraggia Osimhen: "Super orgoglioso della squadra"

Victor Osimhen non si demoralizza per la fine dell'incredibile serie di vittorie del Napoli, che contro il Liverpool si è interrotta per effetto del gol di Salah e del raddoppio di Nunez: i Reds non hanno comunque mai messo in pericolo il primo posto nel girone, guadagnato con merito dagli azzurri. E il nigeriano, su Instagram, ha pubblicato tutto il proprio orgoglio per quanto fatto dagli azzurri: "Super orgoglioso della mia squadra".