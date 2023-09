Napoli, le reazioni al caso Osimhen: "Tutto sul nulla". E anche la stampa si schiera

vedi letture

Il caso Osimhen sollevato dal suo agente Calenda non sembra aver diviso i tifosi del Napoli. Stavolta sui social la reazione dei napoletani sembra piuttosto univoca. In tanti si chiedono "perché creare un caso sul nulla?" considerando che su Tik Tok il calcio viene preso con leggerezza, quasi tutte le società ironizzano con video del genere ed il Napoli in particolare ha prodotto contenuti riguardanti tutti gli elementi della rosa. "Hanno mai visto i video su tik tok?" si chiedono in tanti in riferimento al malumore di Calenda ed a quanto pare Osimhen. "S'inventi altro per andare via" è un altro messaggio ricorrente da parte di tanti che non si capacitano del polverone in questa vigilia di Napoli-Udinese. Non compresa dai tifosi anche la cancellazione di tante foto in azzurro da parte di Osimhen sul suo profilo Instagram.

Oltre ai tifosi, reagisce la stampa

La cassa di risonanza è enorme e anche tanti giornalista di tutta Italia (e non solo) si sono espressi sulla vicenda. E quasi tutti, stavolta, sono dalla parte della società. Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, si è espresso così: TikTok ha delle logiche tutte sue, esistono migliaia di (orrendi) contenuti simili che, però, evidentemente funzionano. Nel caso specifico tu, Smm, sai che il momento è “delicato”? Evita di prestare il fianco. L’agente di Osimhen non ha compreso le strampalate regole di TikTok, oppure - e sarebbe anche peggio - preferisce far finta di non comprenderle. Il giocatore, per quanto legittimamente offeso, non capisce che eliminare le foto con la maglia del Napoli non significa replicare a De Laurentiis, ai dirigenti o banalmente al Smm, significa voltare le spalle a tutti i tifosi del Napoli che lo hanno sempre sostenuto, sia ora che le cose vanno bene, sia quando le cose andavano male. Ecco, trattasi di raro, rarissimo caso in cui tutti i protagonisti della faccenda sono clamorosamente nel torto.

Giovanni Scotto, caporedattore del quotidiano campano Il Roma, definisce il caso "La pagliacciata che stanno facendo Victor Osimhen e il suo agente" e che "dimostra che, ancora una volta, trattenere a tutti i costi un calciatore che vuole andare via è autoproducente. De Laurentiis, però, non poteva fare altro. Dopo l'addio di Spalletti, Giuntoli e Kim non si poteva permettere un'altra partenza illustre".

Enrico Varriale, giornalista e conduttore storico per la Rai, la pensa come Biasin e ne ha per tutti: "Alcuni punti fermi per cercare di capirci qualcosa sul polverone Osimhen. Tema centrale il mancato rinnovo. Il direttore degli acquisti per il campionato saudita è il nigeriano Emenalo. Quello di Calenda è un chiaro pretesto. Gestione post scudetto del Napoli pessima". Insomma, anche parte della stampa si è schierata. E non di certo in favore di Osimhen e del suo procuratore.



Sul caso-#Osimhen: - TikTok ha delle logiche tutte sue, esistono migliaia di (orrendi) contenuti simili che, però, evidentemente funzionano. Nel caso specifico tu, Smm, sai che il momento è “delicato”? Evita di prestare il fianco. - L’agente di Osimhen non ha compreso le… — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 27, 2023

La pagliacciata che stanno facendo Victor #Osimhen e il suo agente dimostra che, ancora una volta, trattenere a tutti i costi un calciatore che vuole andare via è autoproducente. De Laurentiis, però, non poteva fare altro. Dopo l'addio di Spalletti, Giuntoli e Kim non si poteva… — Giovanni Scotto (@scottotweet) September 27, 2023