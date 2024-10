Napoli, Lukaku: "Sofferto per un tempo, poi esperienza e voglia hanno fatto la differenza"

Romelu Lukaku è il Man of The Match di Napoli-Como. A fine partita, dopo un gol e due assist, il centravanti azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, il Como gioca bene, ha grande qualità e talenti che possono arrivare lontani nel calcio. Ma con la nostra esperienza e la nostra voglia di vincere nella ripresa abbiamo fatto la differenza".

A che punto sei come condizione fisica?

"Io guardo giorno per giorno, voglio migliorare dell'1% ogni giorno. Io penso alla squadra, ora siamo primi e vogliamo continuare così. Parole in napoletano? Non ancora, datemi 5-6 mesi (ride, ndr)".

IL TABELLINO DI NAPOLI-COMO

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (43' st Spinazzola); Anguissa, Lobotka (46' st Gilmour); Politano (34' st Neres), McTominay, Kvaratskhelia (34' st Mazzocchi); Lukaku (43' st Simeone). A disp.: Turi, Contini, J. Jesus, Marin, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte

Como (4-2-3-1): Audero; van der Brempt (38' st Engelhardt), Kempf, Dossena, Moreno (46' st Sala); Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (38' st Belotti), Paz, Fadera (23' st Verdi); Cutrone (46' st Gabrielloni). A disp.: Reina, Goldaniga, Fellipe Jack, Iovine, Baselli, Braunoder, Mazzitelli, Jasim, Da Cunha. All.: Fabregas

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 1' McTominay (N), 43' Strefezza (C), 8' st rig. Lukaku (N), 41' st Neres (N)

Ammoniti: Buongiorno (N)