Napoli, Mario Rui parte solo in prestito con obbligo. Non c'è accordo col Galatasaray

Il Galatasaray ancora a caccia del laterale mancino dei partenopei Mario Rui. Secondo Sky, l'offerta dei turchi al Napoli è un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Per gli azzurri il terzino non si muove se non con l'obbligo.