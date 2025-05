Napoli, Meret: "Sensazioni positive dopo Parma, adesso ci giocheremo lo scudetto in casa"

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto al microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione 'La Domenica Sportiva', per commentare il pareggio ottenuto contro il Parma nel penultimo turno di Serie A (0-0). Queste le sue dichiarazioni: "Le sensazioni ora sono positive, ci giocheremo tutto in casa nostra e con una vittoria sarebbe una grande festa. Dobbiamo prepararci bene, concentrati, lavorare al meglio per l’ultima battaglia. Aiuto dalle romane? Pedro è un grande campione, col pareggio ci ha dato una grande gioia ma ora dobbiamo pensare a noi stessi e vincere la prossima.

Parate decisive? Io cerco sempre di fare del mio meglio, quest’anno siamo migliorati molto in fase difensiva, i numeri lo testimoniano. C’è grande attenzione da parte di tutti, nelle pressioni, nell’atteggiamento... Poi è vero che si può fare di più offensivamente, abbiamo creato meno del solito, ma siamo sempre lì. È una lotta sofferta, tosta, una battaglia, ci manca l’ultimo passo

Ora pesano di più le gambe o la testa? Sicuramente la testa, le gambe si sono sempre comportate al meglio, corriamo tanto, ora conta chi è più lucido. Dovremo avere grande carica perché siamo davanti, ci deve essere grande voglia di vincere. Sono gare non facili per tutti, ma ci serve la vittoria. Oggi (ieri, ndr) è stata tosta, il Parma si gioca la salvezza, ha creato delle occasioni in ripartenza, ma difensivamente ci siamo comportati bene”.