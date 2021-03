Napoli, niente rinnovo per Maksimovic: troppo alta la sua richiesta d'ingaggio

Maksimovic al termine di questa stagione saluterà il Napoli. Il difensore ha chiesto troppo per il rinnovo di contratto on gli azzurri, pretendendo un accordo pari al doppio di quello attuale (1,2 milioni a stagione), considerati oltre al limite fissato da De Laurentiis per il suo potenziale prolungamento. Il giocatore, che aveva fortemente voluto il Napoli ai tempi del Torino, in estate cambierà dunque magli a parametro zero. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.