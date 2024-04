TMW Napoli, nome nuovo per l'attacco: visionato Dovbyk, cercato dal Torino due estati fa

Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito con attenzione Artem Dovbyk, attaccante di proprietà del Girona che giocherà il prossimo Europeo con la maglia della nazionale ucraina. Comprato un anno fa per poco meno di 8 milioni di euro, ora Dovbyk è uno dei nomi più importanti per un giro di valzer di attaccanti della prossima estate. La valutazione è alta - intorno ai 30 milioni - ma non impossibile per quello che, probabilmente, dovrebbe essere il deputato a essere un possibile dopo Osimhen.

Il Napoli rivoluzionerà il proprio attacco in estate. Via Osimhen al 100%, percentuale bulgara anche per Simeone, che ha voglia di giocare più spesso di quanto fatto in questa stagione. C'è poi Raspadori che, comunque, è stato pagato 26 milioni per il riscatto poco tempo fa, dunque sarà a carico, a bilancio, per una ventina di milioni. Tutti e tre però rischiano di salutare, dunque ci saranno grandi manovre.

Anche perché, come detto nei giorni scorsi, in pole c'è Jonathan David, sebbene molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore del Napoli in estate. Antonio Conte è il profilo numero uno, ma poi ci sono Italiano, Palladino e Gasperini come altri possibili candidati alla panchina azzurra, sempre più rebus per il 2024.