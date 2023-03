Napoli, proposte al ribasso per i rinnovi di Zielinski e Lozano: le parti sono lontane

Il Napoli ha intenzione di confermare Piotr Zielinski e Hirving Lozano ma solo con una proposta di rinnovo al ribasso che dunque non tocchi il monte ingaggi già tagliato ampiamente la scorsa estate. Per questo motivo al momento le parti sono distanti, ma i risultati ottenuti dal club azzurro al momento stanno facendo da collante e tengono aperta ogni possibilità. Il rischio è che si palesi un'altra situazione come quella che ha portato ad addii pesanti come Insigne e Mertens, anche perché sia per il polacco che per il messicano, il prossimo contratto potrebbe coincidere con l'ultimo ricco accordo della carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.