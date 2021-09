Napoli-Spartak Mosca, le formazioni ufficiali: tornano Manolas e Meret, anche Petagna dal 1'

vedi letture

Dopo il pareggio di Leicester, il Napoli capolista in Serie A cerca la prima vittoria in Europa League, nell’esordio stagionale casalingo in questa competizione. Di fronte, lo Spartak Mosca, reduce dalla sorprendente sconfitta interna contro il Legia Varsavia e più in generale protagonista di un avvio di stagione abbastanza complicato, testimoniato dall’ottavo posto nel massimo campionato russo dopo nove giornate. Calcio d’inizio alle 18,45.

Luciano Spalletti opera quattro cambi rispetto all'ultima di campionato. In porta c'è Meret, davanti si rivede Petagna: Manolas torna fra i titolari, Elmas dal 1' in trequarti.

Rui Vitoria conferma in blocco l'undici di partenza visto nella vittoria interna per 2-0 sull’UFA.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Zielinski; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria.