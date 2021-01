Napoli-Spezia 1-0 al 5': Koulibaly apre subito le marcature per i partenopei

Napoli in vantaggio sullo Spezia dopo cinque minuti di gioco con Kalidou Koulibaly. Dagli sviluppi di una punizione la palla finisce a Zielinski la cui conclusione è deviata e si impenna sulla traversa, tornando in campo. Lesto Hysaj a farsi trovare pronto e mettere in mezzo per Koulibaly che da due passi insacca addirittura di tacco.