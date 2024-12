Napoli, tifosi fuori dagli stadi per un mese (ma potrebbero essere due): i dettagli

I tifosi del Napoli fuori dagli stadi per un mese: il Casms e il Viminale vanno verso il divieto di trasferta per i supporter azzurri. Stop alle gare con Udinese, Genoa e Fiorentina. Poi basta dare uno sguardo al calendario della serie A, che mette in fila le trasferte in casa dell’Atalanta, della Roma e della Lazio per capire che lo stop sarà molto lungo, riferisce Il Mattino.

La squadra azzurra, va da sé, perde un sostegno unico nella sua rincorsa ai sogni di gloria. Uno stop per certi versi inatteso. Non è il mondo degli ultrà sotto accusa, perché quasi tutti hanno avuto degli atteggiamenti esemplari a Torino (basta pensare al lungo applauso per la squadra giovanile granata nell’intervallo) ma il comportamento di un centinaio di tifosi.

La decisione è legata ai fatti di Torino ed è la conseguenza degli episodi che hanno visto protagonista in negativo una piccola frangia (ed erano almeno 7mila i tifosi al seguito della capolista), all’esterno dello stadio Grande Torino. La sensazione è che il ministero dell’Interno abbia deciso il pugno di ferro: sono troppi, e non solo legati al tifo organizzato del Napoli, i racconti di violenza nel calcio italiano. Il divieto sarà esteso a tutti i residenti in Campania: i settori ospiti resteranno aperti per quelli che hanno la tessera del tifo ma che vivono nel resto d’Italia.