Nicola dopo il ko per 7-0 del suo Torino: "Colpa mia, l'avevo caricata un po' troppo..."

"Abbiamo toppato la partita in maniera clamorosa. E' giusto prendersi le critiche, credo di aver caricato un po' troppo questa partita". Parole e pensieri di Davide Nicola, allenatore del Torino che in conferenza stampa ha così commentato il 7-0 incassato contro il Milan. "Non immaginavamo di vederci sfuggire via la partita in maniera così semplice. Non siamo stati abili nel gestire i momenti, per la voglia di provare a fare qualcosa di diverso ci siamo ulteriormente disuniti. Succede, ma dobbiamo ricordarcela bene, con grande fastidio, e cercare di ottenere una reazione uguale e contraria. Mi dispiace, la responsabilità è comunque mia".

Con Belotti e Sanabria in panchina ha dato la sensazione di schierare le seconde linee.

"Capisco che questa possa essere la vostra sensazione, ma non lo è per me visto che li considero tutti sullo stesso livello. Parliamo di una formazione che aveva finito e giocato quasi 40 minuti a Verona ed erano stati loro a svoltare quella partita. Sono tuttora convinto che il problema non siano state le scelte ma non è andata bene. L'impatto psicologico negativo non lo comprendo, non lo concepisco. Siamo dispiaciuti e non ci piace dare una immagine come quella di stasera, anche se i ragazzi fino alla fine hanno provato a dare qualcosa anche se in maniera disunita. Noi già stasera in maniera prepotente volevamo ottenere la salvezza e abbiamo sbagliato. Bisognerà lottare fino alla fine, ma ora non abbiamo tempo per pensarci troppo".