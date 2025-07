Ufficiale Nicolas Valentini torna all'Hellas Verona. Nuovo trasferimento in prestito dalla Fiorentina

Adesso è ufficiale, dopo il prestito semestrale della fine della scorsa stagione, il difensore Nicolas Valentini torna all'Hellas Verona, di nuovo con un trasferimento a titolo temporaneo dalla Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale dell'acquisto da parte degli scaligeri a proposito del centrale difensivo classe 2001 argentino, che ha però anche il doppio passaporto italiano.

Si legge nella nota del Verona: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito con opzione di riscatto - da ACF Fiorentina le prestazioni sportive del difensore argentino Nicolas Valentini. Arrivato a Verona nell'ultima sessione invernale di mercato, il classe 2001 ha collezionato con i colori gialloblù 14 presenze in campionato per un totale di 1.132' minuti giocati, diventando velocemente uno dei perni della difesa di mister Zanetti, aiutando la squadra a raggiungere l'obiettivo della permanenza in Serie A. Hellas Verona FC rivolge un grande in bocca al lupo a Nicolas per il prosieguo della sua carriera in gialloblù".

I dettagli dietro al trasferimento di Valentini dalla Fiorentina all'Hellas Verona. L'accordo è arrivato sulla base di un prestito con diritto di riscatto tra i 3 e i 4 milioni di euro, con il 50% della futura rivendita che però rimarrebbe nelle mani del club viola.