Non solo Juventus, anche la Roma pensa a Witsel: il nodo ingaggio non è insormontabile

Non c'è soltanto la Juventus sulle tracce di Axel Witsel. Secondo La Gazzetta dello Sport anche la Roma, da tempo alla ricerca di un centrocampista, avrebbe puntato il mirino sul mediano del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto nel 2022. L'ingaggio da 7 milioni netti rende tutto più complicato, ma con il Decreto Crescita l'ostacolo potrebbe non essere insormontabile.