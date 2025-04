Non solo Milan: la Juventus si inserisce nella corsa a De Cuyper del Bruges

vedi letture

E' certamente uno dei talenti più richiesti sul mercato in queste settimane il terzino del Bruges, Maxim de Cuyper, per il quale già lo scorso febbraio vi abbiamo anticipato su queste colonne il forte interessamento da parte del Milan . I rossoneri sono alle prese col futuro e col rinnovo di Theo Hernandez, il nazionale belga è il primo nome da tempo sul taccuino di Geoffrey Moncada e durante le sfide europee anche l'Atalanta ha avuto modo di studiarlo e seguirlo con altrettanto interesse.

E' delle ultime ore anche la notizia dell'interessamento della Juventus per De Cuyper. Un assalto e un'offerta ufficiale però dovrebbero presupporre prima la cessione di Andrea Cambiaso. Il terzino ed esterno mancino della Nazionale italiana e della Juventus è stato seguito già a gennaio con forte interesse dal Manchester City. Stavolta se i Citizens dovessero ripresentarsi con un'offerta per il giocatore, Cristiano Giuntoli potrebbe aprire all'addio e allora De Cuyper potrebbe rappresentare un'occasione tra le prime sul taccuino.

Nato e cresciuto nel settore giovanile del Bruges, dove arriva nel 2008, dopo la trafila nel settore giovanile fa il suo debutto in prima squadra nel febbraio del 2020 n una partita di Europa League contro il Manchester United, dove ha giocato da titolare. Ha proseguito la stagione con la formazione giovanile del Bruges, mettendosi in mostra con prestazioni di alto livello da terzino sinistro, poi la stagione 2021-2022 in prestito al KVC Westerlo: un'annata top, gioca regolare, segnando nove gol in 39 partite, un record impressionante per un difensore. Nel 2023 la sua miglior stagione: 37 partite, 3 gol, 10 assist, campionato da titolarissimo, poi il rinnovo fino al 2028. Leader della formazione belga, è stato anche tra i convocati per l'Europeo dove però non ha mai giocato.