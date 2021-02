Paratici su Dybala: "Ha vissuto un anno sfortunato ma per la Juventus è importantissimo"

Fabio Paratici ha parlato nel corso del pre-partita della sfida contro il Porto il ritorno in gruppo di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è tornato quest'oggi tra i convocati, anche se Pirlo ieri in conferenza stampa ha dichiarato che non è ancora pronto per giocare: "Ha vissuto un anno sfortunato, lo aspettiamo con ansia perché è un giocatore importantissimo, ha segnato quasi cento gol con la Juve. Lo ritroviamo stasera, non è ancora al meglio, ma nel finale di stagione che inizia oggi può essere un giocatore molto importante per noi", ha dichiarato il dirigente della Juventus.

