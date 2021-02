Parma-Bologna, i convocati di Mihajlovic: Orsolini c'è, ma andrà in panchina. Prima per Antov

Sono 24 i convocati del Bologna di Sinisa Mihajlovic, per il derby di domani contro il Parma. Il tecnico serbo, al contrario di come annunciato in conferenza, convoca Riccardo Orslini, lasciando fuori anche Medel e Faragò acciaccati. Prima chiamata per il difensore Antov, neo acquisto dei rossoblù. Di seguito ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.