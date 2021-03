Parma, Brugman: "Vittoria per i tifosi. Con questo atteggiamento possiamo lottare"

vedi letture

Gaston Brugman, autore di una gran gara quest'oggi, ha così parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo un bel mix tra giovani e vecchi. Gli "anziani" danno tanti consigli ed i giovani sono bravi ad ascoltare. La classifica non la guardiamo, stiamo facendo un campionato a parte da quando è arrivato mister D'Aversa, ci ha messo un po' in testa di fare più punti possibile. Siamo ancora indietro, ma questo atteggiamento ci dà la forza per continuare a lottare. Sicuramente le partite prima abbiamo avuto qualche difficoltà, non nel gioco ma nei risultati".

I tifosi vi hanno caricato prima della gara, vuole dire qualcosa a loro?

"Ci hanno caricato molto prima della sfida. Questa vittoria è per loro. Sono una parte importante e ci mancano tanti negli stadi. Speriamo che al più presto potremo stare tutti insieme".

Grande partita, come avete preparato l'attacco alla Roma?

"Sapevamo che loro tengono la difesa molto alta e la palla dietro poteva essere pericolosa. Davanti avevamo due molti veloci e così sapevamo di poter fare male alla Roma".