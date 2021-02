Parma, D'Aversa ritrova lo Spezia dopo la notte promozione in A: "Serve un'altra impresa"

Spezia e Parma, al "Picco", non si affrontano dal lontano 18 maggio 2018, partita che sancì la clamorosa promozione in Serie A dei crociati, che sfruttano la quasi impensabile debacle del Frosinone contro il Foggia. A distanza di quasi tre anni, nel corso della conferenza stampa di oggi, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha rivissuto quella gara, parlando di analogia con quella che verrà disputata domani: "Dobbiamo andare a fare un'impresa anche questa volta, cambia l'obiettivo ma la volontà da parte nostra deve essere quella di andare a fare una partita importante. Lo Spezia, tolta la parentesi Firenze, sta facendo un grande campionato. Dobbiamo fare un'impresa, non in partita secca ma da qui a fine campionato, ragionando su noi stessi, questa può essere la similitudine con la gara che ci ha portato in Serie A. Il destino è nelle nostre mani è una frase che può ancora valere per noi. Dobbiamo fare punti ed il nostro cammino, chi perderà punti lo vedremo alla fine. Noi dobbiamo pensare a fare punti e non recriminare su noi stessi, in Serie A può capitare un filotto negativo a chiunque. Dobbiamo lavorare su noi stessi".

