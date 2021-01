Parma, Liverani: "Non sarà il mercato a risolvere le cose. Serve pazienza, guardate De Ligt"

La complicata partita contro l’Atalanta può essere l’ultima da allenatore del Parma per Fabio Liverani, che in conferenza stampa affronta così il momento e il morale del gruppo: "Quello che dico a voi lo dico a loro. La squadra ha il morale giù com'è normale, abbiamo perso due scontri diretti e il morale non può essere alto. A prescindere dal mercato, questa squadra deve capire che ci si può aiutare tra di noi. Ci sono due gruppi, quello storico e quello giovane, e si devono adeguare. C'è bisogno di tempo. Faccio delle riflessioni su tutti, l'anno scorso de Ligt era messo in discussione, oggi è un nuovo giocatore, così come Villar. Nel calcio non c'è pazienza, ma con i ragazzi ci vuole".

Dal mercato che input ha ricevuto?

"Io credo che nella vita contino i fatti, parlare di mercato oggi è fuori luogo, non ci porta al problema. Ne dobbiamo uscire al di là del mercato, potremo migliorare in tanti modi, nel reparto offensivo va messo qualcosa ma ne dobbiamo uscire da noi. Le caratteristiche ce le siamo dette, il connubio con la proprietà è quello di dare un pensiero alle caratteristiche, i nomi non li posso dire io".

