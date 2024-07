Ufficiale Parma, mutamenti in dirigenza: addio all'ex Managing Sport Director Roel Vaeyens

vedi letture

La dirigenza del Parma cambia volto e saluta quello che era ormai l'ex Managing Director Sport, il belga Roel Vaeyens.

Si legge nel comunicato degli emiliani: "Il Parma Calcio comunica che Roel Vaeyens non fa più parte del Club. Tutti in società augurano ogni bene a Roel per il suo futuro e lo ringraziano per il suo duro lavoro e il suo impegno. Il Club continuerà a essere gestito dalla dirigenza esistente, composta da Luca Martines come Managing Director Corporate, e nell’Area Sport, per la squadra maschile, dal Direttore Sportivo Mauro Pederzoli, dal Capo Scouting Mamo Notari, dal Direttore Football Finance Alessandro Pettinà e dal Direttore Performance&Analytics Mathieu Lacome, mentre per la squadra femminile dal Direttore Sportivo Domenico Aurelio. Kyle J. Krause continuerà il suo ruolo attivo di leadership come Presidente del Parma Calcio e guiderà il Club con il team dirigenziale esistente".

Prosegue e conclude la nota dei ducali: "Ogni energia e attenzione sono ora concentrate a preparare una stagione di successo per Fabio Pecchia e la squadra maschile in Serie A, e per il ritorno in Serie A della squadra femminile di Salvatore Colantuono. Aspettiamo le tifose e i tifosi a Noceto e allo stadio Tardini, ringraziando per il supporto che state fornendo e che fornirete alle nostre squadre".