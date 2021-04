Parma, Ribalta: "La retrocessione cambia poco nel nostro progetto. Porte aperte? No"

Javier Ribalta, nuovo Managing Director area sport del Parma, si è presentato ai tifosi ducali in conferenza stampa quest'oggi: "La linea sarà chiara a prescindere dalla categoria, non sono i giocatori a scegliere se vanno via o meno, sarà la società. Non ci saranno porte aperte, chi vuole va e chi vuole resta. Ci sono contratti, a prescindere dalla categoria. La retrocessione cambia poco nel nostro progetto, non saremo una società in cui chi vuole se ne va. Qui si rispettano i contratti, noi faremo le nostre valutazioni ma per noi la categoria non cambia i nostri piani a lungo termine".

