Parma su Vazquez, c'è anche il Torino. In alternativa al Mudo piace anche Ramirez

vedi letture

Come riferito dal Mundo Deportivo, l'attaccante Franco Vazquez è in uscita dal Siviglia e nel suo futuro sembra sempre più probabile una destinazione italiana. Se vi abbiamo raccontato del Parma in prima fila, più del Genoa, il quotidiano spagnolo sottolinea come ci sia sulle sue tracce anche il Torino, alla ricerca di un trequartista esperto tra lui e Gaston Ramirez.