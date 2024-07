Ufficiale Pavlovic al Milan, il saluto caloroso del Salisburgo: "I migliori auguri per il futuro, Pavlo!"

Dopo rumors, settimane di trattative, contatti telefonici e non solo, Strahinja Pavlović lascia il Salisburgo per sbarcare in Italia e unirsi a tutti gli effetti al Milan. In seguito all'ufficialità rilasciata dal club rossonero sui social e tramite comunicato, anche il club di proprietà Red Bull ha voluto salutare a proprio modo il difensore serbo di 23 anni.

La nota ufficiale sul portale. "La permanenza di Strahinja Pavlovic all'FC Red Bull Salzburg è finita dopo due anni. Il 23enne serbo è partito per l'Italia e ha firmato un contratto quadriennale con il Milan", la chiosa.

Il saluto sui social. "UFFICIALE: Dopo due anni in biancorosso, Strahinja Pavlovic lascia l'FC Red Bull Salisburgo e si unisce al Milan.

I migliori auguri per il tuo futuro, Pavlo!", l'addio del club austriaco a seguito di due emoticon raffiguranti i cuori, con i colori simbolo. Proseguendo poi in un altro post con i ringraziamenti per l'impegno profuso per la squadra: "71 partite, 6 gol, 6 assist. Un guerriero assoluto", ha rimarcato il Salisburgo.