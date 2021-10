Pellegrini torna sul rinnovo con la Roma con un messaggio speciale per gli agenti

Nelle scorse settimane è arrivato il rinnovo di contratto con la Roma. Con la sua Roma. Per la gioia di tutte le parti in causa, certamente non solo di Lorenzo Pellegrini. La società ovviamente, ma pure il tecnico José Mourinho che a più riprese si è lasciato andare a commenti dal timbro entusiastico per il suo centrocampista fresco di rinnovo fino al 2026. E oggi, a distanza di giorni, lo stesso Pellegrini è tornato sull’argomento postando una foto della maglia celebrativa in compagnia dei suoi agenti, Giovanni Ferro e Giampiero Pocetta, con una dedica speciale tutta per loro.