Pellegrini: "Tornare all'Inter con Moratti? Lo escludo, almeno per quel che mi riguarda"

vedi letture

L'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del derby di domenica tra i nerazzurri e il Milan. ""Zlatan fa paura, può fare la differenza. Ma noi abbiamo Romelu…. Saranno decisivo ma aggiungo barella: è completo". Sul futuro del club dice. "Sono amico di Marotta e Antonello, fuoriclasse nei rispettivi ruoli. Li stimo molto: fortunatamente ci sono loro in questo momento di difficoltà… Per il resto, cosa posso dire: mi auguro che la famiglia Zhang possa ripensarci, altrimenti sarebbe un’ottima cosa se riuscissero a cedere in mani buone, possibilmente italiane. Io con Moratti? Lo escluderei, perlomeno per quanto mi riguarda. Io e Massimo ci siamo sentiti, ma ho fatto il mio tempo. Certo che mi piacerebbe, i sogni fanno parte della vita, anche per me è così, ma non ci sono i presupposti