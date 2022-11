Per la sfida contro lo Spezia il Milan potrebbe cambiare: Pioli pensa a Vranckx dal primo minuto

vedi letture

Nella sfida che il Milan giocherà domani contro lo Spezia, potrebbe trovare spazio dal 1' Aster Vranckx, secondo il quotidiano Tuttosport. Il centrocampista belga ha messo fin qui 3 volte il piede in campo, sempre a gara in corsa, mentre contro i liguri potrebbe arrivare la prima da titolare nel ruolo di trequartista, con Diaz a destra e Leao a sinistra. Una possibilità che potrebbe così regalare al tecnico una soluzione in più per il futuro, quando avrà necessità di mettere dietro alla punta un equilibratore in stile Krunic e non un giocatore offensivo come lo stesso Diaz o De Ketelaere.