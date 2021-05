Per Lautaro Martinez è derby di Madrid: offerta del Real e c'è anche l'Atletico

L'Atletico Madrid piomba su Lautaro Martinez. Lo scrive Tuttosport, coi Colchoneros che vogliono regalarsi un big in attacco dopo la vittoria della Liga. Il Real Madrid ha messo sul piatto un'offerta da 60 milioni più il conguaglio per Achraf Hakimi pari a 27 milioni di euro. Dall'altra parte c'è l'Atletico che deve ancora formulare un'offerta ma che punta con forza il Toro. Dal canto suo, Lautaro vedrebbe raddoppiato il suo ingaggio rispetto a quanto l'Inter sarebbe pronta a garantirgli in base agli accordi già trovati per il prolungamento del contratto fino al 2024: 4,5 milioni più bonus la somma offerta dal club di viale della Liberazione, contro i 9 che andrebbe a guadagnare in Spagna.