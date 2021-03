Perché le due facce della Roma? Rizzitelli: “Mi preoccupano le parole di Fonseca”

vedi letture

Perché la Roma ha giocato il primo tempo in un modo e il secondo tempo in un altro? È la domanda che si fanno nello studio di Roma Tv gli ospiti della tv giallorossa, e a cui Ruggiero Rizzitelli tenta di dare una risposta: “Il mister ha detto questione di mentalità e ciò mi fa preoccupare. Poi, perdendo 2-0, è chiaro che la Roma doveva fare qualcosa di più ma il Napoli ha gestito bene. Nessuno condanna il mister, si criticano anche i giocatori quando le cose non vanno come devono".