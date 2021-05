Pinsoglio: "Contento per l'esordio in campionato e orgoglioso per la qualificazione Champions"

Prima presenza stagionale e primo gol subito per Carlo Pinsoglio, che su Twitter celebra così il 4-1 della Juventus al Bologna: “Fino alla fine dai un po’ eh! Orgoglioso di aver centrato la qualificazione in Champions League con questo gruppo unico. Contento anche per l’esordio in campionato. Questa vittoria la dedico a tutto il popolo juventino che in questi anni non ha mai smesso di supportarci”.