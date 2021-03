Pippo Inzaghi a +5 sul terzultimo posto: "Avremmo firmato per avere questa classifica a marzo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, mister Pippo Inzaghi non ha fatto drammi dopo la brutta sconfitta patita in casa col Verona: "Non sono d'accordo. Limiterei l'analisi negativa agli ultimi 180 minuti, avremmo firmato per avere questa classifica a inizio marzo. Vorrei ricordare che tanti ragazzi sono esordienti e, forse, stanno pagando un po' anche di tensione rispetto a un periodo in cui manca la vittoria. Nel recente passato, però, abbiamo fermato la Roma in dieci contro undici, poi se affronti Inter, Napoli e altre grosse squadre ci può stare che paghi a ogni minimo errore. La personalità non si compra al supermercato, bisogna farla acquisire a chi si sta approcciando a questa categoria per la prima volta. Sapevamo dall'inizio che avremmo pagato l'inesperienza, spero ci si limiti a due passaggi a vuoto", le dichiarazioni del tecnico del Benevento.