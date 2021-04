Pirlo a rischio se perde col Napoli? La società smentisce, ma rispunta il nome di Allegri

Il recupero contro il Napoli può essere decisivo per Andrea Pirlo? Questo l'interrogativo che si pone l'edizione odierna di Tuttosport: sebbene la società abbia smentito a più riprese qualsiasi ipotesi di esonero, secondo il quotidiano c'è chi arriva ad ipotizzare un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri in caso di un nuovo scivolone con gli azzurri. Se da un lato la dirigenza è compatta nel voler dare seguito al progetto avviato in estate, consapevole che la strada è lunga e prevede qualche inciampo, dall'altro sa che un mancato approdo in Champions League rischia di avere un impatto sanguinoso sul progetto stesso.