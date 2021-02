Pirlo e la crisi di gol della Juve: "Ci manca Dybala, non l'abbiamo mai avuto da inizio stagione"

vedi letture

Dopo 22 giornate di Serie A la Juventus ha il sesto attacco della Serie A. Una statistica negativa che Andrea Pirlo, tecnico bianconero, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto ha commentato così: "Ci manca Dybala che ci deve dare un po' di gol. Non l'abbiamo mai avuto da inizio stagione e i suoi gol che non sono arrivati sicuramente un po' pesano. Possiamo fare meglio, creare di più per portare anche più giocatori a concretizzare queste azioni, ma alla fine mancano i gol di Paulo. Ora speriamo possa essere un nuovo acquisto di gennaio e ci possa far fare quel salto di qualità". Tuttavia, in un altro passaggio della conferenza stampa, Pirlo ha annunciato che per domani Dybala - pur partendo con la squadra - non è ancora pronto.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Pirlo