Pirlo e la difesa ritrovata: "La chiave è che siamo molto più compatti. Giochiamo da squadra"

vedi letture

"Stiamo bene, è naturale che ci sia un po’ di stanchezza sia fisica che mentale. Sapevamo già dall’inizio che la stagione sarebbe stata lunga e faticosa. Ora siamo in mezzo a partite importanti e ravvicinate però dobbiamo stringerci, recuperare il più possibile e cercare di dare il meglio". Parla così Andrea Pirlo, tecnico bianconero, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter:

Come spiega la crescita del reparto difensivo? C’è una chiave secondo lei?

"La chiave è che siamo molto più compatti. Giochiamo da squadra, corriamo l'uno per l’altro e ci aiutiamo in ogni situazione. E questo ti fa fare risultato. Non prendere gol è merito di tutta la squadra e non solo della difesa perché il pressing parte già dagli attaccanti e quindi quando tu riesci a salvaguardare la tua area è merito di tutta la squadra".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Andrea Pirlo!