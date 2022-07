Pjanic e la chiacchierata con Allegri negli USA: torna in orbita Juve? Il Barça deve vendere

La Juventus non molla Leandro Paredes , ma intanto ripensa a Miralem Pjanic per la regia. Massimiliano Allegri - sottolinea Tuttosport - ha rivisto il suo pupillo a inizio settimana, a Dallas, durante l’amichevole tra Juventus e Barcellona. I due sono sempre rimasti in contatto, in questi anni, e già la scorsa estate al livornese non sarebbe dispiaciuto riabbracciare l’ex romanista. Alla fine il 32enne bosniaco si è trasferito in prestito al Besiktas, in Turchia. Adesso è tornato al Barcellona e ha trovato Xavi con cui vorrebbe giocarsi le proprie chance al Camp Nou.

Idea alternativa a Paredes.

Di certezze, però, ancora non ce ne sono. Soprattutto perché il club blaugrana, dopo i fuochi d’artificio (Lewandowski, Raphinha, Kessie, Koundé, Christensen), ha la necessità di sfoltire la rosa. E Pjanic non è considerato intoccabile. Così alla Continassa hanno iniziato a valutare la possibilità di riportare il pianista a Torino. Al momento è un’idea, ovviamente alternativa a Paredes. Nei prossimi giorni - e soltanto dopo aver salutato anche Arthur - i dirigenti bianconeri peseranno pro e contro delle due opzioni. Se Paredes continua a piacere, il ritorno di Pjanic può diventare la classica opportunità.