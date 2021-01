Pochissime emozioni al Picco: 0-0 tra Spezia e Udinese al 45'. Unica chance per Deulofeu

Primo tempo avaro di emozioni allo stadio Picco tra Spezia e Udinese, prima gara di questa domenica di Serie A. Poche occasioni da gol e gioco molto spezzettato, con le due squadre che non sono riuscite a creare occasioni degne di nota. Da segnalare i due cartellini gialli mostrati dall'arbitro Di Martino a Bonifazi per i friulani e a Pobega e Vignali tra i padroni di casa, con Rodrigo De Paul che è stato l'unico che ha provato ad accelerare il ritmo in questa prima frazione di gioco. Sterile l'attacco dell'Udinese, con Deulofeu e Pereyra troppo soli in avanti. Proprio lo spagnolo ex Milan, al 40', ha creato l'unica chance di questa prima frazione di gioco, sfruttando un'indecisione di Provedel e della difesa spezzina e colpendo l'esterno del palo da posizione molto defilata. Nella ripresa possibile esordio tra le fila della squadra di Gotti per Fernando Llorente, che potrebbe mettere più peso nell'attacco dell'Udinese, alla caccia del gol che potrebbe valere i tre punti.

