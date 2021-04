PODCAST - Sulla Superlega è scontro tra Pirlo e De Zerbi: visioni diametralmente opposte

Si stanno esprimendo via via tanti protagonisti del mondo del calcio sulla questione Superlega. In un giorno di vigilia come quello odierno, tocca anche agli allenatori delle varie formazioni: tra questi anche Andrea Pirlo, che ha definito la Superlega "lo sviluppo del calcio" e Roberto De Zerbi che ha un parere decisamente opposto e contrario. Ascolta le voci dei due tecnici e il commento nel Podcast di Tuttomercatoweb.com sul tema che sta spaccando in due il pallone mondiale.

Clicca sul link o sull'audio in calce per sentire lo scontro dialettico tra le visioni di Pirlo e De Zerbi.