Porto, Conçeiçao: "La Juve ha una forza incredibile. Può permettersi di far riposare CR7"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Porto, Sergio Conçeiçao, ha lasciato le sue impressioni sui bianconeri dopo la partita vinta sabato sera contro la Lazio: "La forza della Juve è potersi permettere di lasciar fuori il miglior giocatore ma questa pressione a questo livello i giocatori la conoscono già, sono abituati. La Juve ha dimostrato una forza incredibile, sono abituati ad avere pressione in queste partite. Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra ed essere preparati nel modo migliore".

Quanto è importante tornare per Lei in Italia?

"Sì lo è. L'Italia per me è stato un paese importante per la mia carriera ma finisce qui per me. Potrei parlare della mia prima partita in Italia, in Supercoppa nel 1999 sul campo della Juventus ma non lo farò, preferisco parlare del presente".