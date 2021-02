Porto-Juve: McKennie, Chiesa e De Ligt. Per Tuttosport "è la squadra di Agnelli"

Sta prendendo forma. Sei mesi dopo il ko contro il Lione, la Juventus sta prendendo le sembianze dell'idea di Andrea Agnelli. Che in seguito a quel ko chiese esuberanza e giovani, un cambio di rotta nel progetto. Il disegno lo tratteggia Tuttosport, che racconta di come Weston McKennie, Federico Chiesa, Matthijs de Ligt e Dejan Kulusevski rappresentino a pieno quell'idea di freschezza e rivoluzione chiesta dal numero uno della Juventus. L'ex viola è al debutto nella seconda fase di Champions League, Kulusevski insegue il primo gol europeo mentre l'americano è stato già decisivo al Camp Nou. Infine De Ligt che sa già come trascinare una squadra in Europa, come fatto ai tempi dell'Ajax.