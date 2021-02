Presenza fissa coi grandi e modello Van Dijk: chi è Dragusin, il possibile titolare della Juve

Rade Dragusin è oramai presenza fissa fra i convocati di Andrea Pirlo e della sua Juventus. Lui che per età e progetti originari era destinato al percorso “classico” con l’Under 23. Potenzialità e crescita convinsero però Pirlo a farlo esordire già agli inizi di dicembre in Champions League e da quel momento il rumeno classe 2002 non si è più separato da CR7 e compagni. E oggi, complici le tante assenze in difesa, potrebbe trovare nuovamente spazio in Serie A dopo l’esordio col Genoa del 13 dicembre scorso.

Chi è Dragusin - Difensore centrale, arrivò dalla Regal Sport Bucarest per soli 40mila euro. Niente, in confronto alle cifre che girano oggi nel mercato. Primavera, Under 23, poi l’irruzione nella rosa dei grandi con l’intento di imparare da Chiellini e Bonucci, ma pure De Ligt e Demiral. Il modello di ispirazione è Virgil Van Dijk e per fisicità e stile di gioco in effetti lo ricorda pure. A gennaio tante squadre, italiane ed estere, si erano interessate a lui. Ma la Juventus ha sempre fatto muro, consapevole delle potenzialità e del valore del gigante di Bucarest.