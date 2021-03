Pulgar risponde a Ibrahimovic: 1-1 tra Fiorentina e Milan all'intervallo. Una traversa per parte

1-1 all'intervallo tra Fiorentina e Milan con i gol di Ibrahimovic e Pulgar. 45 minuti moltoo vivaci tra due squadre che hanno provato a giocarsela a viso aperto, cercando di impensierire le difese avversarie.

LE SCELTE DEI TECNICI - Cambio tattico di Cesare Prandelli che ha schierato i suoi con il 4-4-2. Centrocampo con tanta qualità vista la presenza in contemporanea di Bonaventura, Pulgar, Castrovilli ed Eysseric, mentre Pioli non ha avuto molta scelta, a causa dei tanti infortuni.

MILAN SUBITO IN VANTAGGIO - Sono bastati solo 9' al Milan per sbloccare il risultato, con il ritorno al gol di Zlatan Ibrahimovic. Lancio dal cerchio di centrocampo di Kjaer per lo svedese, tenuto in gioco da Martinez Quarta in netto ritardo nel salire insieme ai compagni, e massima freddezza del numero 11 che ha battuto Dragowski senza problemi.

PAREGGIO VIOLA - Dopo meno di 10 minuti subito il pareggio della Fiorentina però, con uno splendido calcio di punizione di Pulgar che ha sorpreso Donnarumma scavalcando la barriera con un destro preciso e potente.

DOPPIA TRAVERSA - Gara emozionante anche nella parte centrale del primo tempo con due legni colpiti, uno per parte. Prima la traversa di Pezzella, con un colpo di tacco su azione di calcio d'angolo che ha ricordato quello di Roberto Mancini in un Parma-Lazio di più di 20 anno fa, poi quella presa da Ibrahimovic, che con un pallonetto aveva scavalcato Dragowski.

IL FINALE - Al 44' primo cambio per la Fiorentina con Cesare Prandelli che ha dovuto sostituire Dragowski per un infortunio alla caviglia. Al suo posto Terracciano. Dopo due minuti di recupero l'arbitro Guida ha poi mandato le squadre negli spogliatoi. Primo tempo combattuto e dove non ci si è annoiati.