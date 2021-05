Quagliarella e Colley: Sampdoria avanti 2-0 all'intervallo contro il Parma

Si chiude qui la prima frazione al "Ferraris". La Sampdoria va negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 contro il Parma. Il primo lampo è dei ducali con Hernani che prova la conclusione con il destro dalla distanza ma il pallone sorvola la porta difesa da Letica. A sbloccare il punteggio è la Sampdoria con Candreva che trova nello spazio Quagliarella, abile a superare da posizione ravvicinata Sepe. La riposta del Parma arriva al 28’ con Brugman che prova una conclusione dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta. Al 28’ buona ripartenza condotta sull’asse Quagliarella-Candreva: i due dialogano all’interno dell’area ma alla fine la difesa del Parma chiude bene. Allo scadere della prima frazione di gara, Gabbiadini calcia una punizione sulla barriera. L'attaccante blucerchiato ritorna sul pallone ma Busi devia sui piedi di Colley, tenuto in gioco da Kosznovszky. Il suo diagonale è potente e non lascia scampo a Sepe.

