Quagliarella: "Oggi al primo gol si parla di Nazionale. Io avevo davanti mostri sacri da 30 gol"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella non ha dubbi su chi sia stato il suo compagno di squadra più talentuoso. "Totò Di Natale. Pazzesco: faceva gol come e quando voleva. A volta pubblica sui social alcuni video delle sue reti. Gli dico: 'Non farlo, fermi lo sviluppo di tanti presunti campioni che al primo tiro in porta pensano di valere tanto. Se vedono i tuoi gol smettono'. Ora appena uno segna, si parla di convocazione in Nazionale. Io avevo davanti mostri sacri da 30 gol a stagione, ma sono cambiati i tempi".