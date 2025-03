Quali sono le quattro squadre che al 13 marzo possono ancora puntare al Triplete

Arsenal, Real Madrid, PSG, Aston Villa, Barcellona, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Inter sono le otto regine della Champions League 2024/25. Gli ottavi di finale conclusi nella serata di ieri hanno certificato un sostanziale equilibrio ai vertici del calcio europeo. Nessun campionato ha portato tre squadre, nemmeno la Premier League che anzi va avanti senza Manchester City e Liverpool, ovvero senza due tra le 4-5 favorite iniziali.

All'ultimo giro hanno abbandonato la competizione almeno un paio di grandi corazzate: è uscito l'Atletico Madrid che ha ceduto il passo alla squadra campione in carica nonostante un grande derby di ritorno, sono stati eliminati i reds di Slot nonostante la vittoria a Parigi nel match d'andata. Il Liverpool ha ceduto il passo ai rigori al PSG, a una delle quattro squadre in Europa che oggi ha la possibilità di chiudere la stagione vincendo il Triplete.

Intanto partiamo dalla definizione di Triplete per sgomberare il campo da equivoci, una definizione della Treccani che esclude Supercoppe varie e altre competizioni europee: "Termine giornalistico che indica la vittoria di tre tornei da parte di una squadra nella medesima stagione agonistica. Le tre manifestazioni per le quali, in caso di conquista contemporanea, viene propriamente usato tale termine sono il campionato nazionale, la coppa nazionale (o, nei paesi in cui se ne giochi più di una, la più importante tra queste) e la Champions League".

Stando quindi alla definizione originale ancora in corsa per la stagione perfetta ci sono al 13 marzo quattro squadre: Inter, PSG, Barcellona e Real Madrid. Tra le quattro, la squadra che più realisticamente può puntare all'obiettivo è quella di Luis Enrique: ha già ipotecato la Ligue 1 2024/25, in semifinale di Coppa di Francia sfiderà il Dunkerque e ai quarti di Champions l'Aston Villa. Per le altre invece tutto è in bilico e tutto dipenderà da quest'ultima parte di stagione: ancora due mesi e mezzo da vivere a tutta per puntare al finale perfetto.