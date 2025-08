TMW Inter, anche Palacios verso l'addio: il Basilea spinge per averlo in prestito

Possibile nuova avventura in prestito per Tomas Palacios: il Basilea ha contattato l'Inter per chiedere il prestito dell'argentino per una stagione, fino a giugno 2026. Le trattative sono in corso, poiché Palacios ha diverse opzioni, ma il Basilea sta spingendo per chiudere l'accordo.

Nel corso dell'ultima stagione professionistica, Palacios ha collezionato 8 presenze sul rettangolo verde con il Monza, accumulando 445 minuti in campo: oltre a quanto dimostrato in Serie A con i brianzoli, si aggiungono le 2 presenze con l'Inter, con 10 minuti in campo. Per lui nessuna rete o assist, ma una presenza anche in Coppa Italia, sempre con l'Inter.