Qualità ma anche poche alternative: Giroud sempre titolare, ma ora il gol manca da 6 gare

vedi letture

Anche di fronte a un’avversaria indiscutibilmente più in salute come l'Inter, in Coppa Italia il Milan ha comunque costruito, senza però trovare il graffio decisivo. Manca soprattutto quello di Olivier Giroud - sottolinea La Gazzetta dello Sport - eroe del derby vinto in campionato in rimonta grazie a una sua doppietta e match winner anche nella notte del Maradona: il francese si è fermato a Napoli, da allora ha infilato sei partite consecutive senza segnare, nonostante la fiducia incondizionata di Pioli, che lo ha sempre schierato titolare. Un po’ perché ha i colpi per spaccare le partite che contano, un po’ anche per mancanza di concorrenza: Ibrahimovic si è fermato per un problema al ginocchio, e alla lista degli assenti lì davanti ieri si è aggiunto Rebic, unica vera alternativa nel ruolo di centravanti.